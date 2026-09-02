В Новгородской области изъяли более 1,1 тонны наркотиков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шесть человек, которые под руководством анонимных кураторов производили в двух нарколабораториях запрещенные вещества, в Новгородской области изъято более 1,1 тонны синтетических наркотиков.