В Новгородской области изъяли более 1,1 тонны наркотиков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шесть человек, которые под руководством анонимных кураторов производили в двух нарколабораториях запрещенные вещества, в Новгородской области изъято более 1,1 тонны синтетических наркотиков.
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