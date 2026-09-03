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Татар-информ

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Анна Семак опровергла слухи о романе Мостового с дочерью тренера

Анна Семак опровергла слухи о романе Мостового с дочерью тренера

Фото: соцсети Анны Семак Анна Семак опровергла информацию о том, что полузащитника Андрея Мостового исключили из состава петербургского клуба из‑за отношений с Майей Семак.

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