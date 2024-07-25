Госдеп: США хотят диалога с КНР по вооружениям, но без предварительных условий

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэллори Стюарт проинформировала о том, что власти желают начать переговорный процесс с Китайской Народной Республикой по вопросам о вооружениях, но не желают давать согласие на любые заранее выдвинутые условия.
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