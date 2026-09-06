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Русская Семёрка

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Как обмануть детектор лжи: советские методы разведки

Детектор лжи — устройство, которое обещает читать человека как открытую книгу. Однако в холодной войне, где правда была оружием, а ложь — искусством, советские разведчики сумели найти способ переиграть даже самую совершенную технику.

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