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Нападающий «Тобола» Сергеев забил 2 гола и вывел сборную Узбекистана по футболу в финал Navruz Cup-2022

25 марта, в Намангане (Узбекистане) в рамках международного турнира Navruz Cup встречались сборные Узбекистана и Кыргызстана по футболу.

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