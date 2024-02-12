Россиянка в суде США признала, что отправляла в Россию комплектующие ракет

Суд в Нью-Йорке обвинил гражданку Российской Федерации и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке оружия российским компаниям, на которые распространились санкционные ограничения.
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