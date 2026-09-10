Бюджетный уход после 40: мой опыт и размышления о косметике

Кажется, у каждой женщины наступает момент, когда она смотрит на свою полочку в ванной и задается простым, но важным вопросом: а действительно ли я делаю для своей кожи всё правильно? Или, может быть, я просто поддаюсь рекламе и покупаю то, что на самом деле мне не нужно? Этот внутренний диалог знаком мне не понаслышке, ведь моя собственная история ухода за кожей — это путь проб, размышлений и неожиданных открытий.