Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А что Вы скажете об АРБАТЕ (армянском батальоне),воюющем за Россию на СВО???хохлизм неизлечим
  • Алекс Кузь
    Беспредметный разговор про зарплаты в маркетах. Там нет профсоюза, а значит то, что там нет культуры производства. Эт...Курьеры и таксист...
  • В С
    Не излечим и хохлизм и арменизм. Армяне тоже хотят, что бы Русские за них воевали.хохлизм неизлечим

Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Когда ‎какой-то‏ ‎ситуативный ‎союзник ‎нашей ‎страны ‎постоянно,‏ ‎как ‎мантру,‏ ‎повторяет‏ ‎заявления, ‎призванные ‎заверить ‎Кремль ‎в ‎нерушимости ‎и ‎крепости‏ ‎своей ‎дружбы‏ ‎с‏ ‎Россией, ‎то‏ ‎это ‎не ‎нужно ‎понимать‏ ‎буквально.

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Комментарии
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Александр Симаков
БРИКС не может противостоять НАТО, это не военный союз, а экономическое объдинение.  В политике каждый сам за себя, а потому спрашивать разрешение у Китая или Индии ( как иначе истолковать Ваше предложение о согласовании контактов?) на контакты с США у России нет необходимости.
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10 час.
Светлана Петрова
Россия обучала Китай воевать, как бы еще они на нас с войной не пошли, нашли кому довериться. После такого уничтожить их мало экономически, из друзей во врагов, а главное, подзаработать ли только хотели и какой товар нам поставляли тем временем? Чем хуже России, тем больше союзнички обрадуются и побегут за тарелками на обед..
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9 час.
Александр Иноземцев
Из обсуждаемой статьи: &quot;Следует ‎признать‏ ‎один ‎непреложный ‎факт:‏ ‎за‏ ‎три ‎года‏ ‎проведения ‎СВО ‎Россия‏ ‎увеличила ‎свое‏ ‎политическое ‎влияние,‏ ‎что‏ ‎очень‏ ‎сильно ‎раздражает‏ ‎Пекин ‎и ‎Нью-Дели,‏ ‎которые ‎никак‏ ‎не‏ ‎рассматривали‏ ‎нашу ‎страну‏ ‎в ‎роли‏ ‎лидера ‎БРИКС‏ ‎и‏ ‎стран ‎антизападной‏ ‎коалиции ‎или, ‎если ‎хотите, ‎Глобального‏ ‎Юга. Они ‎видели‏ ‎в‏ ‎этой ‎роли ‎себя, ‎но ‎большинство ‎стран ‎этого ‎самого‏ ‎Глобального ‎Юга‏ ‎сплотились‏ ‎вокруг ‎Москвы,‏ ‎а ‎не ‎Пекина ‎или‏ ‎Нью-Дели. ‎И ‎Россия‏ ‎уже‏ ‎по ‎умолчанию‏ ‎превратилась ‎больше ‎в ‎конкурента‏ ‎Индии ‎и‏ ‎Китая,‏ ‎нежели ‎ситуативного‏ ‎союзника&quot;. --- 😊 Автору статьи (некто Анатолий Урсида) следует уяснить, что геополитика это не &quot;дворовые&quot; выяснения отношений, а СОГЛАСОВАННЫЕ действия (в данном случае: &quot;глобального&quot; юга) 😉
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6 час.
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