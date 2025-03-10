Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали

Александр Симаков БРИКС не может противостоять НАТО, это не военный союз, а экономическое объдинение. В политике каждый сам за себя, а потому спрашивать разрешение у Китая или Индии ( как иначе истолковать Ваше предложение о согласовании контактов?) на контакты с США у России нет необходимости.

Светлана Петрова Россия обучала Китай воевать, как бы еще они на нас с войной не пошли, нашли кому довериться. После такого уничтожить их мало экономически, из друзей во врагов, а главное, подзаработать ли только хотели и какой товар нам поставляли тем временем? Чем хуже России, тем больше союзнички обрадуются и побегут за тарелками на обед..