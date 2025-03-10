Когда какой-то ситуативный союзник нашей страны постоянно, как мантру, повторяет заявления, призванные заверить Кремль в нерушимости и крепости своей дружбы с Россией, то это не нужно понимать буквально.
Путин не зря подыграл Трампу. Некоторые «союзнички» России неожиданно заёрзали
Комментарии
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Александр Симаков
БРИКС не может противостоять НАТО, это не военный союз, а экономическое объдинение. В политике каждый сам за себя, а потому спрашивать разрешение у Китая или Индии ( как иначе истолковать Ваше предложение о согласовании контактов?) на контакты с США у России нет необходимости.
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10 час.
Светлана Петрова
Россия обучала Китай воевать, как бы еще они на нас с войной не пошли, нашли кому довериться. После такого уничтожить их мало экономически, из друзей во врагов, а главное, подзаработать ли только хотели и какой товар нам поставляли тем временем? Чем хуже России, тем больше союзнички обрадуются и побегут за тарелками на обед..
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9 час.
Александр Иноземцев
Из обсуждаемой статьи: "Следует признать один непреложный факт: за три года проведения СВО Россия увеличила свое политическое влияние, что очень сильно раздражает Пекин и Нью-Дели, которые никак не рассматривали нашу страну в роли лидера БРИКС и стран антизападной коалиции или, если хотите, Глобального Юга. Они видели в этой роли себя, но большинство стран этого самого Глобального Юга сплотились вокруг Москвы, а не Пекина или Нью-Дели. И Россия уже по умолчанию превратилась больше в конкурента Индии и Китая, нежели ситуативного союзника". --- 😊 Автору статьи (некто Анатолий Урсида) следует уяснить, что геополитика это не "дворовые" выяснения отношений, а СОГЛАСОВАННЫЕ действия (в данном случае: "глобального" юга) 😉
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6 час.
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