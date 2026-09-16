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Мы соседи по планете

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Ученые рассказали, чем пахнет смерть

Ученые рассказали, чем пахнет смерть

Несмотря на все достижения современной науки, смерть человека остается для нас загадкой. Мы знаем об этом этапе человеческой жизни катастрофически мало и собираем информацию буквально по крупицам.

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