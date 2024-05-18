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Аксенов предложил отдавать террористов на суд родственников их жертв

Аксенов предложил отдавать террористов на суд родственников их жертв

Политнавигатор Террористы, убивающие людей в России, должны быть отданы на суд родственников жертв и заслуживают смертной казни.

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Комментарии
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Мишка Анисимов
Сами себе и ответили.
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2 час.
МА
Мишка Анисимов
ВВП не контролирует ту систему власти, которую создал. Везде, на всех уровнях сидят СВОИ ! И ложили они на всех, на верховного в том числе.
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2 час.
И
Искандер
Сто раз сказано: &quot;Главное - НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания&quot;. А у нас даже кое-кто из этого кишлачного навоза может (правда - теоретически) выйти на свободу и после &quot;пожизненного&quot; приговора. По-моему, за террористический акт с человеческими жертвами - НЕОТВРАТИМО смертная казнь. Кстати, кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь видел ВНЯТНОЕ объяснение на мораторий?
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2 час.

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