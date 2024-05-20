Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дальше – больше. Ракета «Булава» принята на вооружение

Дальше – больше. Ракета «Булава» принята на вооружение

    Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» морского базирования принята на вооружение.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Она и так будет, бить надо ПЕРВЫМИ, пока в передовиках!
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1 д.
валерия
Всем &quot;диванным экспертам и нытикам&quot; посвящается. Если  они хотя бы алфавит в свое время выучили, то пусть читают и заткнутся со своим нытьем, что в России  все только рушится....
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22 час.
Игорь Ямкач
Самое главное предупредить, что если кто будет бежать, пусть не оглядываются, а то превратятся в соляные столбы.
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47 мин.

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