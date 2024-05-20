Дальше – больше. Ракета «Булава» принята на вооружение

Она и так будет, бить надо ПЕРВЫМИ, пока в передовиках!

валерия

Всем "диванным экспертам и нытикам" посвящается. Если они хотя бы алфавит в свое время выучили, то пусть читают и заткнутся со своим нытьем, что в России все только рушится....