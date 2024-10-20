Главком НАТО Каволи назвал Россию проблемой и угрозой безопасности Европы

Россия является "постоянной угрозой" для НАТО и для безопасности Европы в целом. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.
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