Роторный двигатель без слабых мест Ванкеля: разбор патента нижегородского инженера

Когда речь заходит о роторно-поршневых моторах, первое, что приходит на ум, — легендарный Ванкель. В конце шестидесятых он действительно воспринимался как технологический прорыв, способный навсегда изменить автомобилестроение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С-99: почему сове...
- СФ Возвращение бывше...
- МП Возвращение бывше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым