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proavto21

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Роторный двигатель без слабых мест Ванкеля: разбор патента нижегородского инженера

Роторный двигатель без слабых мест Ванкеля: разбор патента нижегородского инженера

Когда речь заходит о роторно-поршневых моторах, первое, что приходит на ум, — легендарный Ванкель. В конце шестидесятых он действительно воспринимался как технологический прорыв, способный навсегда изменить автомобилестроение.

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