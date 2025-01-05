В ночь с 5 на 6 января 2025 года в прибрежных районах Сочи ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура в Сочи и ФТ Сириус может опуститься до -2°C.
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В ночь с 5 на 6 января 2025 года в прибрежных районах Сочи ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура в Сочи и ФТ Сириус может опуститься до -2°C.