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Адлер Сегодня

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В ночь с 5 на 6 января 2025 года в прибрежных районах Сочи ожидаются заморозки

В ночь с 5 на 6 января 2025 года в прибрежных районах Сочи ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура в Сочи и ФТ Сириус может опуститься до -2°C.

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