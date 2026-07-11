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4-й номер драфта Калеб Уилсон набрал 35 очков – рекорд для дебюта в Летней лиге

Новичок « Чикаго » Калеб Уилсон установил рекорд дебютных матчей Летней лиги, набрав 35 очков в игре против « Мемфиса ».

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