В Пулково задержали 14 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задержано 14 рейсов. Вовремя не вылетел рейс в Бухару от перевозчика Uzbekistan Airways, вынуждены ожидать нового времени взлета и пассажиры, которые должны были полететь в Новосибирск от S7.