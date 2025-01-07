В Пулково задержали 14 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задержано 14 рейсов. Вовремя не вылетел рейс в Бухару от перевозчика Uzbekistan Airways, вынуждены ожидать нового времени взлета и пассажиры, которые должны были полететь в Новосибирск от S7.
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