Дедушка Меркурий: про Масленицу

«Как на масленой неделе мы блиночков захотели.!». Началась масленица. И в новом выпуске радиопередачи для детей и взрослых "Ладанка" сказочный персонаж Дедушка Меркурий рассказывает юным радиослушателям об этом периоде: любимой многими детишками и взрослыми неделе, когда повсюду пекутся блинчики и оладушки и устраиваются широкие народные гуляния.