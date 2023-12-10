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Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря 2023 года

Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря 2023 года

Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря 2023 года Ирина ЛысенкоСтаринный праздник восточных славян Сойкин день испокон веков полон интересных традиций, погодных примет и обрядов, который на Руси ежегодно проводили в 11-е сутки зимы.

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