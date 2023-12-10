Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря 2023 года Ирина ЛысенкоСтаринный праздник восточных славян Сойкин день испокон веков полон интересных традиций, погодных примет и обрядов, который на Руси ежегодно проводили в 11-е сутки зимы.
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