Народный праздник Сойкин день отмечают 11 декабря 2023 года Ирина ЛысенкоСтаринный праздник восточных славян Сойкин день испокон веков полон интересных традиций, погодных примет и обрядов, который на Руси ежегодно проводили в 11-е сутки зимы.