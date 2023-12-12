Исследование показало, что Британия может вернуться к викторианской эпохи

Мрачный вывод о неравенстве в одной из самых богатых экономик мира сделал Центр социальной справедливости, это независимый аналитический центр, чья ранняя работа привела к реформе британской системы социального обеспечения и введению Universal Credit, ежемесячной государственной выплаты для людей с низкими доходами.