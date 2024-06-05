Глава Генштаба Халеви: Израиль приближается к точке принятия решения по Ливану

Израиль приближается к точке принятия решения по Ливану, военные готовы к наступательным действиям. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил еврейского государства Герци Халеви, информирует ТАСС.
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