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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брюгге – Ювентус – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 21 января 2025

Брюгге – Ювентус – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 21 января 2025

Во вторник, 21 января, сыграют Брюгге и Ювентус в матче 7 тура Лиги Чемпионов УЕФА. Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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