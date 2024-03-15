Объявлен поход на Крым: Что задумал Буданов* и Лондон

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Какой-то клочок Европы держит в напряжении весь континент. Надо им их липкие лапы хорошенько отсушить. А начать по крупному с беспилотников над Черным морем. Это не прогулки, а военные действия, требующие отражения. Чуть что, они «в домике». И наши в это играют. И дать им надо не по домику, а по кумполу. Да так, чтобы башка внутрь провалилась и смотрели они на мир через ребра, как через решетку.
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