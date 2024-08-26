Родственники подруги основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуча Юлии Вавиловой, которая, предположительно, была с ним при задержании во Франции, сообщили об ее исчезновении.
Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Классика Голливуда: там 20-летняя красотка с большим бюстом, является специалистом по ядерным исследованиям с большим стажем. У нас - 24-летняя смазливица является "крипто-коучем", т.е. она чему-то кого-то учит в свои 24 года! Голливуд ! А не кажется, что её просто наняли для того, чтобы вытащить Дурова "на ужин в Париж", а у него крыша съехала с головки?
Ответить
15 час.
Свежие комментарии