Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

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Афонин Андрей

Классика Голливуда: там 20-летняя красотка с большим бюстом, является специалистом по ядерным исследованиям с большим стажем. У нас - 24-летняя смазливица является "крипто-коучем", т.е. она чему-то кого-то учит в свои 24 года! Голливуд ! А не кажется, что её просто наняли для того, чтобы вытащить Дурова "на ужин в Париж", а у него крыша съехала с головки?