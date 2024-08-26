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Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

Родственники подруги основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуча Юлии Вавиловой, которая, предположительно, была с ним при задержании во Франции, сообщили об ее исчезновении.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Классика Голливуда: там 20-летняя красотка с большим бюстом, является специалистом по ядерным исследованиям с большим стажем. У нас - 24-летняя смазливица является &quot;крипто-коучем&quot;, т.е. она чему-то кого-то учит в свои 24  года! Голливуд ! А не кажется, что её просто наняли для того, чтобы вытащить Дурова &quot;на ужин в Париж&quot;, а у него крыша съехала с головки?
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15 час.

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