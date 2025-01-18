ВСУ нанесли БПЛА-удар по Людиново в Калужской области. Целью противника стало одно из городских предприятий, там произошло возгорание.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВСУ нанесли БПЛА-удар по Людиново в Калужской области. Целью противника стало одно из городских предприятий, там произошло возгорание.
Свежие комментарии