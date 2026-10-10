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Регионы России

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ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счётом 5:2 в гостевом матче чемпионата КХЛ, продлив свою победную серию до 10 матчей подряд.

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