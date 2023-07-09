Обнаружение таинственного, излучающего тепло, объекта на обратной стороне Луны приводит к неожиданному открытию

Topmember Это звучит как сюжет научно-​фантастического фильма: ученые обнаруживают странные излучения, исходящие с обратной стороны Луны, что приводит к открытию чего-​то погребенного под лунной поверхностью, что фундаментально меняет наше представление о естественном спутнике Земли и его истории.