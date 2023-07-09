Неспешный разговор

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Обнаружение таинственного, излучающего тепло, объекта на обратной стороне Луны приводит к неожиданному открытию

Обнаружение таинственного, излучающего тепло, объекта на обратной стороне Луны приводит к неожиданному открытию

Topmember   Это звучит как сюжет научно-​фантастического фильма: ученые обнаруживают странные излучения, исходящие с обратной стороны Луны, что приводит к открытию чего-​то погребенного под лунной поверхностью, что фундаментально меняет наше представление о естественном спутнике Земли и его истории.

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Комментарии
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Александр Симаков
Всё вроде бы ясно, но немного смущает  употребление американскими учёными определения &quot;геотермальный&quot;  по отношению к источнику тепла НА ЛУНЕ. 😀
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1 д.
В
Воробей
Видимо, это неизбежный результат необходимости применения нашах понятий к другим космическим объектам, по аналогии. Так понятие &quot;геология Марса&quot;, если подумать, тоже грешит этим.
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17 час.

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