Обнаружение таинственного, излучающего тепло, объекта на обратной стороне Луны приводит к неожиданному открытию
Topmember
Это звучит как сюжет научно-фантастического фильма: ученые обнаруживают странные излучения, исходящие с обратной стороны Луны, что приводит к открытию чего-то погребенного под лунной поверхностью, что фундаментально меняет наше представление о естественном спутнике Земли и его истории.
Комментарии
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Всё вроде бы ясно, но немного смущает употребление американскими учёными определения "геотермальный" по отношению к источнику тепла НА ЛУНЕ. 😀
Видимо, это неизбежный результат необходимости применения нашах понятий к другим космическим объектам, по аналогии. Так понятие "геология Марса", если подумать, тоже грешит этим.
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