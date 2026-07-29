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Ехать на юг на машине в 2026 году — бензин, пробки и опасные маршруты

Ехать на юг на машине в 2026 году — бензин, пробки и опасные маршруты

Отпуск на машине и бензин летом 2026 года оказались связаны с новым риском. На отдельных АЗС и в некоторых регионах цена литра действительно превысила 100 рублей, а перебои заставляли продавцов вводить ограничения.

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