Can Elon Musk Rescue Republicans In November? Elon Musk has given more than $276 million to Republican groups and his own America PAC since July, making him the largest known donor of the 2026 midterm elections, according to figures provided to The New York Times ahead of Thursday's federal filing deadline.
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