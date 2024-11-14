´Дай лесу новае жыццё´. Кировск.

Спасатели Кировщины приняли участие в акции ´Дай лесу новае жыццё!´ по посадке деревьев.В рамках добровольной республиканской акции ´Дай лесу новае жыццё!´ на территории Кировского района работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями ГЛХУ ´Бобруйский лесхоз´ приняли участие в посадке саженцев хвойных пород деревье .