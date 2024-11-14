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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Дай лесу новае жыццё´. Кировск.

´Дай лесу новае жыццё´. Кировск.

Спасатели Кировщины приняли участие в акции ´Дай лесу новае жыццё!´ по посадке деревьев.В рамках добровольной республиканской акции ´Дай лесу новае жыццё!´ на территории Кировского района работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями ГЛХУ ´Бобруйский лесхоз´ приняли участие в посадке саженцев хвойных пород деревье .

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