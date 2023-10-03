Суд в ДНР оштрафовал и выдворил двух украинских священников

Они виновными в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединенияхСуд в Донецкой Народной Республике (ДНР) выдворил за пределы России двух священников раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Вячеслава Хримли и Андрея Чуя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии