Суд в ДНР оштрафовал и выдворил двух украинских священников

Они виновными в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединенияхСуд в Донецкой Народной Республике (ДНР) выдворил за пределы России двух священников раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Вячеслава Хримли и Андрея Чуя.