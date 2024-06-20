Врачи рассказали, чем может грозить употребление сладкого на ночь

Образ жизни и питание играют ключевую роль в предотвращении этого хронического заболевания.Диетолог Кимберли Виманн рассказала, что стоит избегать употребления сладостей перед сном, так как это может грозить разитием сахарного диабета.
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