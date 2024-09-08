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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Чемпионат Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по стрельбе из табельного оружия среди руководителей.

Чемпионат Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по стрельбе из табельного оружия среди руководителей.

5 сентября в г. Бобруйске прошел чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по стрельбе из табельного оружия среди руководителей первичных организаций Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ ´Коллектив физической культуры´, посвященный 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советс .

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