Чемпионат Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ по стрельбе из табельного оружия среди руководителей.

5 сентября в г. Бобруйске прошел чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ по стрельбе из табельного оружия среди руководителей первичных организаций Бобруйской ГОС БФСО ´Динамо´ ´Коллектив физической культуры´, посвященный 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советс .