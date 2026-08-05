Карадагский заповедник приглашает на день рождения: что ждёт гостей

8-9 августа Карадагский природный заповедник отметит 47-ю годовщину своего основания. Желающие смогут по льготной цене посетить экотропы и программу с дельфинами, присоединиться к фотосушке, побывать на фестивале пленэрной живописи и полюбоваться картинами с красотами Крыма.
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