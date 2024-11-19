Юрист Гусятников: приветственная ставка чаще всего действует только пару месяцев

Подвох повышенной "приветственной" ставки по счетам и вкладам заключается в том, что она действует короткое время и на определенных условиях, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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