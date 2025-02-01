Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли

Сегодня, 1 февраля, исполнилось 60 лет со дня рождения сына легендарного мастера единоборств Брюса Ли, посмертного лауреата награды Fangoria Chainsaw, американского киноактера Брэндона Ли, повторившего судьбу своего знаменитого отца.
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