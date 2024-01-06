Полицейский Дед Мороз продолжает радовать детей Тверской области

Полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Нелидовский» и представителем Общественного совета Елизаветой Клименковой посетили воспитанников социально-реабилитационного центра и нелидовской школы-интерната.
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