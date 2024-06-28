США стягивают войска ближе к Израилю и Ливану

США перемещают военных ближе к Израилю и Ливану из-за опасений эскалации. Корабли могут как поддержать Израиль в случае боестолкновений, так и эвакуировать американских граждан, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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