Дмитрий Песков рассказал о ссорах с женой Татьяной Навкой

Фигуристка Татьяна Навка и Дмитрий Песков летом отпразднуют свою розовую свадьбу. Супруги счастливо живут вместе, стараясь избегать бытовых конфликтов, но есть одна причина, из-за которой иногда возникают ссоры — это критика Пескова по поводу ледовых шоу Навки.
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