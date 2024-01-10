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MyPhone. C гаджетом по жизни!

53 438 подписчиков

Свежие комментарии

  • thb68
    судя по фото он большой!!! и  это хорошо!!!Infinix NOTE 12 п...
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Представлен первый в мире беспроводной прозрачный телевизор

Представлен первый в мире беспроводной прозрачный телевизор

Компания LG привезла на CES 2024 телевизор с прозрачной OLED-панелью. Особенностью новинки, которая получила название OLED T, стал не только необычный внешний вид, но и возможность работы в беспроводном режиме.

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