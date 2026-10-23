По итогам промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября демократы могут получить большинство в Палате представителей, однако борьба за контроль над Сенатом остаётся менее определённой, заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин, сообщает KP.
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