По итогам промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября демократы могут получить большинство в Палате представителей, однако борьба за контроль над Сенатом остаётся менее определённой, заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин, сообщает KP.