Ван Дамм запросил возможность приехать в Россию, чтобы стать послом мира

Желание приехать в Россию в качестве посла мира высказал в обращении к президенту Владимиру Путину американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм 16 апреля в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.
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