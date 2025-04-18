В Белгородчине огневой "ад". Новая попытка прорыва ВСУ. "Северяне" докладывают: Убитых море

ВСУ попытались прорваться через границу в районе Белгородской области"Северяне" рассказали, что в четверг утром подразделения украинской армии дважды пытались прорваться на территорию Белгородской области.
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