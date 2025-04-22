Сергунина: в Москве стартовал региональный этап премии #Мывместе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В столице начался региональный этап Международной премии #Мывместе, в рамках которого столичные волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций представят свои социально значимые проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии