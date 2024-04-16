Кучеров нарастил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров до 4 очков, «Тампа» потерпела поражение

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене уступила «Баффало Сэйбрз». В ночь на 16 апреля в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз».
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