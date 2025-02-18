В Госдуме хотят дать женщинам право уходить в декрет в любое время на свой выбор

Сергей Миронов вместе с рядом других депутатов Государственной Думы России вынесет на рассмотрение новый законопроект, согласно которому женщины смогут брать декретный отпуск на любом сроке беременности .
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