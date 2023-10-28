5 мультфильмов СССР, которые стали хитами за границей

«Снежная королева», «Ну, погоди!» и не только — в Международный день анимации вспоминаем советские шедевры мультипликацииСтарые добрые советские мультфильмы трепетно любят не только на территории постсоветского пространства.
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