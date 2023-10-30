В конце года в Курской области будет запущен интернет-портал правовой информации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов принял участие в работе круглого стола: «Региональная регуляторная политика, выстраивание диалога между бизнесом и властью».
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