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Лавров назвал странным участие Швейцарии и Франции во встрече "Друзей мира"

Лавров назвал странным участие Швейцарии и Франции во встрече "Друзей мира"

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Тот факт, что Швейцария и Франция приняли участие во встрече созданной по инициативе Китая и Бразилии платформы для дипломатического урегулирования украинского конфликта "Друзья мира", является странным.

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