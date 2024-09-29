ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Тот факт, что Швейцария и Франция приняли участие во встрече созданной по инициативе Китая и Бразилии платформы для дипломатического урегулирования украинского конфликта "Друзья мира", является странным.
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