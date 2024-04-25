Игорь Бабушкин возложил цветы к памятному знаку воинов-астраханцев на Мамаевом кургане

Стелу в городе-герое открыли в прошлом году в День памяти и скорби. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Волгоград и на Мамаевом кургане возложил цветы к подножию памятного знака астраханцам – участникам Сталинградской битвы.