Игорь Бабушкин возложил цветы к памятному знаку воинов-астраханцев на Мамаевом кургане

Стелу в городе-герое открыли в прошлом году в День памяти и скорби. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Волгоград и на Мамаевом кургане возложил цветы к подножию памятного знака астраханцам – участникам Сталинградской битвы.
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