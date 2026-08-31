Европейский союз (ЕС) провалился в попытках разделить мир на «цветущий сад и дикие джунгли». Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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